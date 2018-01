Melvin Platje: "We doen het allemaal fantastisch"

VELSEN-ZUID - Telstar heeft een spannende ontmoeting met Jong AZ winnend afgesloten. In eigen stadion won de ploeg van Mike Snoei met 2-1. Melvin Platje werd door het publiek gekroond tot man-of-the-match.

"Ik vond het geweldig dat Fortuna verloren heeft. Ik wil het zulke ploegen dit jaar nog heel moeilijk maken", aldus Snoei over de uitslag van een directe concurrent van Telstar. "Ik kijk naar boven. Zelfs als je dan 1-0 achterkomt dan doen we er een schepje boven op, dat is de mentaliteit dat ik wil zien." Het spel was niet oogstrelend tegen Jong AZ. Dat weet de trainer zelf ook. "Eerlijk is eerlijk, het was vandaag niet altijd even goed. Toch gaan de mensen weer met een geweldig gevoel naar huis."



Hoewel er rijen bij de kassa stonden, vond de trainer dat het stadion nog voller kon. "Ik ben pas tevreden als de doeken achter de goal verdwenen zijn."



Matchwinner Platje over zijn aandeel. "We doen het allemaal fantastisch. Ik gaf een belangrijke assist en maakte de winnende treffer. We kwamen op het eind wel heel goed weg." De aanvaller sprak over het vertrouwen van trainer Snoei. "Hij zei in de pauze ook dat we goed terug kunnen komen. Hij heeft gezegd hoe we ze onder druk moesten zetten en hebben we beloond met twee mooie doelpunten.