Vrouwen Ajax verslaan VV Alkmaar

AMSTERDAM - Een vrije gemakkelijke overwinning voor de vrouwen van Ajax op vv Alkmaar. De doelpunten kwamen van Kelly Zeeman (foto), Linda Bakker en Marjolein van den Bighelaar

De ploeg van Benni Nihom begon als sterkste aan de wedstrijd. Zeeman was in het eerste kwartier al dichtbij een treffer, maar ze raakte de lat. In de 17e minuut was het dan toch raak voor Zeeman. In de tweede helft werkte Bakker een voorzet van Van den Bighelaar binnen. In de slotfase raakte Inessa Kaagman eerst nog de lat, maar tekende uiteindelijk Van den Bighelaar voor de 3-0.

[Tweet:]