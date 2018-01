'Twee mannen met bivakmutsen op renden binnen en schoten om zich heen'

AMSTERDAM - (AT5) De dodelijke schietpartij op Wittenburg vanavond zou zijn uitgevoerd door twee mannen met bivakmutsen op. De schietpartij gebeurde in een wijkcentrum naast een speeltuintje. Er viel een dode en twee gewonden.

"Het is een speeltuin met een gebouwtje erbij waar sport wordt gedaan. Er zijn twee mannen met bivakmutsen op daar naar binnen gegaan en om zich heen gaan schieten", zegt een buurtbewoner. "Een stagiaire van begin twintig ligt in het ziekenhuis en twee anderen zijn gewond."

De schietpartij gebeurde rond 19.15 uur. "We zagen heel veel zwaailichten en toen was er al heel veel paniek in het buurthuis daar. Op dat moment rende er ook heel veel politie naar binnen. Er klom ook iemand over het hek heen, men was aan het vluchten. Ik geloof dat we nog twee doffe klappen hoorden. We hebben schoten gehoord."

De twee gewonden zijn een man en een jonge vrouw. 'We hoorden een hoop geschreeuw en op de hoek stonden huilende moeders', aldus een getuige.

Ayman Mouyah

De buurt wordt voor een tweede keer in korte tijd opgeschrikt door een dodelijke schietpartij. Afgelopen november werd de 19-jarige Ayman Mouyah doodgeschoten op het nabijgelegen Kattenburg. "We gaan morgen om 16.00 uur demonstreren achter de Oosterkerk. Dit zijn geen normale toestanden. Het stadsdeel moet een keer wat gaan doen hier", aldus een buurtbewoner.