Jong Ajax wint doelpuntrijk duel in Waalwijk

AMSTERDAM - WAALWIJK Jong Ajax heeft met ruime cijfers gewonnen in Waalwijk. Tegen de ploeg van Hans de Koning werd met 4-2 gewonnen. De grote man bij de Amsterdammers was Dani de Wit. Hij was goed voor drie doelpunten en tekende eerder op de dag een nieuw contract.

De opening van de wedstrijd was voor de jonge Amsterdammers. Een voorzet van Noa Lang werd door Vaessen slecht weggewerkt waarna De Wit vrijstaand kon binnenknikken (zie foto). Direct na de openingstreffer werd de score verdubbeld. De slapende Waalwijkse defensie had geen oog voor Kaj Sierhuis. De gelegenheidsspits omdat Mateo Cassierra ontbrak, wist wel raak met deze buitenkans.



Halverwege de eerste helft kwam RKC terug in de wedstrijd. Serginho Greene bereikte Dylan Seys die van ver buiten het zestienmetergebied doelman Norbert Alblas verschalkte.



Hattrick De Wit

In de tweede helft ging De Wit verder met doelpunten maken. Twee intikkers in korte tijd bracht de ploeg van Michael Reiziger op een ruime 1-4 voorsprong. Na de doelpunten van De Wit was het weer aan RKC. De thuisploeg kwam dankzij Seys op 2-4.



Invaller Van Zundert kreeg een paar minuten voor het eind van de wedstrijd nog een goede mogelijkheid op de 3-4, maar Alblas keerde de inzet op knappe wijze.



Jong Ajax stijgt een plek op de ranglijst door puntverlies van Fortuna Sittard. De nummer twee heeft nu 45 punten en moet alleen NEC voor zich dulden. De ploeg uit Nijmegen heeft 46 punten. RKC Waalwijk is de nummer zeventien met 22 punten.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; mezghrani, Mulder, Van Weert, R. Ndefe; Greene (Voskamp/80), Kökcü, Baggerman; Amatkarijo (Meulesteen/59), Bergkamp (Van Zundert), Seys

Opstelling Jong Ajax: Alblas, Orejuela, Doekhi, Bergsma, Bakker; Matusiwa, D. de Wit, Bijleveld (Flemming); Nunnely, Sierhuis, Lang