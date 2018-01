Telstar ontsnapt tegen Jong AZ

VELSEN-ZUID - In een bijna uitverkocht huis heeft Telstar wederom goede zaken gedaan in de Jupiler League. De ploeg van Mike Snoei kantelde in de tweede helft de wedstrijd en won met 2-1 van Jong AZ.

Het duel tussen beide Noord-Hollandse ploegen kwam maar langzaam op gang. Melvin Platje en Andrija Novakovich kregen kleine kansjes namens de thuisploeg. Aan de andere kant van het veld was het Tijjiani Reijnders die doelman Rody de Boer testte met een gevaarlijke vrije trap.

Na iets meer dan een half uur kwamen de bezoekers uit Alkmaar op voorsprong. Uit de hoekschop van Mees Hoedemakers knikte Ferdy Druijf de bal tegen de touwen.

Telstar zag vlak voor het rustsignaal Mo Hamdaoui nog een geniale poging wagen, maar zijn inzet eindigde op het dak van het doel.



In de tweede helft kantelde Telstar de wedstrijd. Het duo Melvin Platje / Mohammed Osman keerde de wedstrijd met voor beide een doelpunt en een assist. In de 55e minuut knalde Osman de gelijkmaker tegen de touwen, waarna Platje in de 69e minuut de 2-1 op het werkende scorebord liet noteren.





Hamdaoui, eerder al kansrijk met een Van Basten-achtige poging, pegelde een vrije trap van ruime afstand op de lat.





Jong AZ gaf zich niet gewonnen. Onder meer Owen Wijndal probeerde het met een schot, maar De Boer keerde fraai. In de blessuretijd kreeg Druijf een niet te missen kans op de gelijkmaker. Zijn inzet ging op de paal, de rebound van Iliass Bel Hassani in het zijnet.



Telstar staat nog altijd knap vierde in de Jupiler League. De ploeg van Mike Snoei heeft nu evenveel punten (40) als vorig jaar onder Michel Vonk. Jong AZ is de nummer negentien met zeventien punten.



Opstelling Telstar: De Boer; Lopes, Van Iperen, Van Huizen, Brito; Korpershoek (Van Heertum/85), Osman, Schouten; Platje, Novakovich (Najah/90+3), Hamdaoui (Sno/88)

Opstelling Jong AZ: Olij; Regeling (Church/82), Van Eijden, Kramer, Wijndal; Hoedemakers, Bal Hassani, Reijnders; Jacobs, Druijf, Koreniuk (Duijn/74)