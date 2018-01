Voortvluchtige verdachte vechtpartij Regio College op camera vastgelegd

ZAANDAM - De scholier die vanmiddag in het Regio College in Zaandam tijdens een vechtpartij een medescholier verwondde, is door camera's in het gebouw vastgelegd. Hoewel hij is gevlucht, zal het eenvoudig zijn om aan de hand van die beelden zijn identiteit vast te stellen.

Dat verwacht Emanuel von Bönninghausen, hoofd communicatie van de school. Bij de vechtpartij, die rond 13.00 uur in de hal van de school begon, waren volgens de woordvoerder 'mogelijk vier, maar waarschijnlijk drie leerlingen bij betrokken'.

In tegenstelling tot eerdere berichten zouden bij de vechtpartij niet twee, maar één leerling gewond zijn geraakt. "Aan het hoofd", vervolgt Von Bönninghausen. "En die leerlingen kon ter plekke worden verzorgd."

Veel scholieren kregen wel mee dat er iets aan de hand was, maar wisten niet precies wat er zich had afgespeeld. "Ik zat binnen en zag ineens iedereen naar buiten rennen", vertelt een scholiere aan NH Nieuws. "Ik dacht: wat is er gebeurd? Maar ik dacht dat het niet zo erg was."

Bloed op z'n gezicht

Later zag de scholiere dat het wel ernstig was. "Ik zag ineens overal bloed op z'n gezicht." Ook een andere scholiere heeft lang met vraagtekens rondgelopen. "Ik vroeg steeds wat er gebeurd was, maar niemand wilde iets zeggen. Iedereen was echt in shock."

Toen ze hoorde dat er een gevecht was geweest, schrok ze flink. "Want het ene moment zit je heel rustig, en het andere moment gebeurt er zoiets."

Pen

Volgens een scholiere zou de gewonde leerling met een pen in z'n hoofd zijn gestoken, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. De dader is na het geweld het schoolgebouw uitgevlucht. "Toen kwam er politie en ambulance."

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld aan z'n verwondingen. Hoewel eerder sprake was van twee gewonden, zou dat op een misverstand zijn gebaseerd. Wel is het mogelijk dat de voortvluchtige verdachte ook gewond is geraakt.