Nadine Visser loopt WK-limiet

HOORN - BERLIJN Atlete Nadine Visser heeft in haar eerste race van dit seizoen direct voldaan aan de limiet voor de WK indoor op de 60 meter horden. De 22-jarige Noord-Hollandse noteerde bij de Istaf Indoor in Berlijn in de series 7,99 seconden, ruim onder de limiet van 8,14.

Visser baarde vorig jaar opzien met knappe prestaties op de WK in Londen. Ze eindigde als zevende op de meerkamp en haalde ook de finale van de 100 meter horden, waarin ze eveneens zevende werd.



Churandy Martina kwam in Berlijn moeizaam op gang. De gelouterde sprinter eindigde in de series van de 60 meter als laatste met 6,84 seconden. Om naar de WK indoor van begin maart in Birmingham te mogen, is 6,63 vereist. Het persoonlijk record van de 33-jarige Martina staat op 6,58.



Madiea Ghafoor kon haar topprestatie van een paar weken geleden niet herhalen. De Amsterdamse, die eind december met 7,25 een persoonlijk record neerzette én daarmee voldeed aan de WK-limiet, eindigde in Berlijn als laatste in 7,33. Jamile Samuel snelde donderdag in Ostrava naar 7,28, onder de limiet van 7,30.