Breisters op Texel maken zeldzame kousen uit 17e eeuw na

TEXEL - Ervaren breisters uit het noorden van Nederland streken vandaag neer op Texel om bij museum Kaap Skil zeventiende-eeuwse zijden kousen uit het Palmhoutwrak na te maken. Onderzoekers van het Textile Research Centre (TRC) willen meer inzicht krijgen in de techniek die werd gebruikt bij de productie van de kousen.

In het museum Kaap Skil werd vorig jaar eeuwenoude kleding gepresenteerd dat was gevonden in een scheepswrak uit de zeventiende eeuw. Die vondst werd gedaan bij het Palmhoutwrak, dat in de buurt van Texel op de bodem van de Waddenzee ligt. Een onderzoek uit 2017 besvestigde het unieke karakter van de vondst, want een deel van de kleding is waarschijnlijk van niet-westerse afkomst.

Ook de zijden kousen behoren tot een van de vondsten. In samenwerking met het TRC stellen de ervaren breisters hun handwerk-ervaring ten dienste aan de wetenschap. Ze bestuderen vooral hoe de kousen werden gemaakt en hoe ze werden gebruikt.

Na de aankondiging van het onderzoek kwam er een stroom van aanmeldingen binnen. Zelfs uit Hongarije, Portugal en Engeland komen ervaren handwerksters om mee te doen aan het project. De primeur was dus vandaag op Texel. De aankomende twee maanden zijn er nog drie bijeenkomsten in Castricum en Leiden.