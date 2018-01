Deel dit artikel:











OM: 'Verdachte Oosterparkmoord bekende in telefoongesprek met ouders' Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) De verdachte van de fatale steekpartij in het Oosterpark heeft de moord bekend in een afgeluisterd telefoongesprek met zijn ouders. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de verdachte zijn slachtoffer bewust uitzocht om te beroven. Tegen de indertijd 17-jarige jongen is vier jaar cel en tbs geëist.

"Hij zocht bewust slachtoffers op in het Oosterpark, kwetsbare slachtoffers bij de mannenontmoetingsplek. Dat zijn over het algemeen mensen die niet heel erg bereid zijn om aangifte te doen", aldus persofficier Katelijne den Hartog. Lees ook: Eis van vier jaar en tbs tegen minderjarige Amsterdammer voor Oosterparkmoord De 33-jarige Jan Majdanski werd vrijdagavond 3 maart neergestoken op een mannenontmoetingsplaats in het park. De Pool overleed nog dezelfde nacht aan zijn verwondingen. Een maand later hield de politie een toen 17-jarige Amsterdammer aan als verdachte. Deze verdachte had de telefoon van het slachtoffer in zijn bezit en maakte gebruik van de ov-chipkaart van Majdanski. In de woning van de 17-jarige werd een vlindermes gevonden waarmee de moord zou zijn gepleegd. Lees ook: Politie pakt 17-jarige Amsterdammer op voor dodelijke steekpartij Oosterpark De man staat ook terecht voor vier andere geweldsincidenten, waaronder andere mishandelingen in het Oosterpark. Deze waren niet op de homo-ontmoetingsplaats.