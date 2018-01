Water staat Hensbroekse ijsclub aan de lippen: "Ook geen koek-en-zopie-inkomsten"

HENSBROEK - Het is hartje winter, maar thermometers geven deze week lente-achtige waarden aan. Dit tot groot verdriet van ijsclubs, die door het gebrek aan ijs nauwelijks inkomsten hebben en hun ledenbestand zien krimpen.

"Tien centimeter water", concludeert Harrie Konijn, voorzitter van de ijsclub in Hensbroek, nadat hij een golfclub in de gigantische plas naast de kantine heeft gestoken.

In tegenstelling tot sommige andere verenigingen, kan de Hensbroekse vereniging geen kunstijs maken. Zwemmen is een mogelijkheid, maar daar is de vereniging niet voor opgericht, benadrukt Konijn met een knipoog.

Sponsors

"We kunnen het hoofd net boven water houden", zegt Konijn over de wankele financiële positie van de club. De clubkas moet het vooral hebben van sponsors, veelal bedrijven uit Hensbroek en omringende dorpen als Spierdijk en Obdam. "Gelukkig zijn er meerdere die ons sponsoren."

Niet iedere club kan terugvallen op geldschieters, zo blijkt uit cijfers van de KNSB. De schaatsbond zag het afgelopen jaar zo'n vijftig ijsclubs door het hele land de deuren sluiten.

Koek-en-zopie-inkomsten

Ondanks de sponsoren is het toekomstperspectief voor de Hensbroekse vereniging niet rooskleurig, vertelt penningmeester Sjaak Karels. "En de koek-en-zopie-inkomsten zijn ook niet meer aan de orde. Dus ja, je kas raakt steeds meer naar de bodem."

Fanatiek schaatser Wim Zwagerman ziet een lichtpuntje aan de horizon, vertelt hij met zijn noren om zijn nek. "Ik blijf hoop houden, er zal gerust wel weer eens ijs komen, maar meestal zit er jaren tussen."

Elfstedentocht

Tot de volgende strenge vorst oefent hij op het droge. "Dat is belangrijk voor de training." Of we nog een keer een Elfstedentocht meemaken, durft Zwagerman niet te zeggen. "Maar ik hoop het wel voor de jeugd."