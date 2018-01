Deel dit artikel:











Moeder en zusje lopen Run for Kika voor ernstig zieke Bas: "Ik vind ze heel stoer" Foto: NH

OUDKARSPEL - Mieke (37) en haar dochter Tessa (6) rennen morgen mee met de Run for KiKa. Dit doen ze voor haar 9-jarige zoontje Bas. Bij hem is in oktober botkanker geconstateerd.

Het hele proces is begonnen op het schoolplein. Bas was hier gevallen en brak zijn arm. Na het bekijken van de röntgenfoto zag de dokter een zwakke plek. Het bleek botkanker te zijn. De wereld van de familie Visser stond op zijn kop, maar gelukkig was zijn ziekte te behandelen. Kanjerketting

In totaal moet Bas veertien chemo's ondergaan. Inmiddels heeft hij vier kuren achter de rug. Voor iedere behandeling krijgt hij een kraal voor zijn kanjerketting. "Elke kraal heeft zijn eigen betekenis’’ vertelt Mieke aan NH Nieuws. De oranje kraal met het witte en groene bolletje staat voor de chemokuur. "Om de drie weken moet ik naar het ziekenhuis en dan krijg ik chemo" laat Bas weten. Mieke is geen hardloper, maar ze doet alles om Bas een hart onder de riem te steken. Samen met haar dochter Tessa, die de kidsrun loopt, hopen ze 1.000 euro op te halen. "Ik hou eigenlijk niet van hardlopen, maar het lopen voor Bas en het geld op halen voor het goede doel geeft mij een goed gevoel", aldus Mieke. Stoer

Bas vindt het geweldig dat zijn moeder en zusje aan de Run for Kika gaan lopen. "Ik vind het heel stoer van ze dat ze meedoen."