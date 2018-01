Boek Bloemendaals raadslid: Opzienbarend inkijkje in keiharde dorpspolitiek

BLOEMENDAAL - Raadslid Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) brengt in haar boek ‘Alles is hier geheim’ schokkende informatie over de Bloemendaalse politiek naar buiten. Het boek is vanaf 31 januari te koop.

Aan de hand van herinneringen aan veel gesprekken met andere politici, schetst zij hoe hard en meedogenloos de bestuurscultuur is in Bloemendaal. Dit boek is interessant voor lezers die willen weten hoe het er achter de schermen aan toe gaat in de dorpspolitiek.

Waar ook (interim-) burgemeesters als Bernt Schneiders keihard tegen haar optreden wanneer de deuren zijn gesloten voor derden. Het is ontluisterend om te zien hoe de omgang is van raadsleden en burgemeesters met Roos, die in vier jaar tijd steeds meer als een paria wordt gezien.

Eigenaren beschadigen

In haar terugblik op de eerste vier turbulente jaren in de dorpspolitiek beschrijft ze onder meer dat de twee eigenaren van het landgoed Elswoutshoek, de broers Slewe, al jaren volslagen kansloos zijn met hun plannen om te bouwen op de buitenplaats. VVD, GroenLinks en D66 staan medewerking simpelweg niet toe. Bijna alle raadsleden spannen volgens Roos samen om de twe eigenaren te beschadigen.

Wanneer de vorige burgemeester Ruud Nederveen dreigt te worden weggestuurd door de raad, weigert de huidige wethouder Richard Kruiswijk (GroenLinks) bijvoorbeeld resoluut: "Als we Nederveen wegsturen, dan hebben de Slewes gewonnen." Dat mocht nooit gebeuren. De hele politiek lijkt terug te voeren op een gevecht met de Slewes.

'Ze willen alles blokkeren'

D66-wethouder Jur Botter vertrouwt Roos in het boek toe: "De VVD en GroenLinks zeggen dat er geen huis voor Slewe mag komen. Onder geen beding. Ze willen alles blokkeren. Nul vierkante meter." Dit zou zelfs bij de collegeonderhandeling zijn besloten: geen huis voor Hans Slewe. Onder geen beding.

De opgestapte D66’er Gerard Metselaar zegt tegen haar over de weerstand die ze krijgt. "Het is pestgedrag. Ik noem dat de corpsballenmentaliteit. Daar ben jij het slachtoffer van. Het zijn de oud-leden van het Utrechtse studentencorps die de sfeer bepalen: Fennema, Heukels (raadsleden) en Schneiders. De laatste twee waren zelfs dispuutgenoten. Je moet ze uitlachen. Het is ongeloofwaardig dat jij in je eentje voor alle problemen zorgt in deze gemeente. Bovendien is het niet waar. Lang voordat jij in de raad kwam, was er al gedoe."

Politieke controle is niet mogelijk

Deze memoires van Roos gaan vooral over haar eigen strijd tegen het steeds meer vertrouwelijk maken van overheidsstukken. Politieke controle is niet meer mogelijk.

Roos heeft informatie openbaar gemaakt waar volgens de gemeente geheimhouding voor gold. Roos bestrijdt dat, vooral ook omdat deze geheimhouding de broers Slewe schaadt. Maar de burgemeester deed aangifte en het Openbaar Ministerie maakte er een zaak van. Ze is veroordeeld door de Haarlemse rechter, maar het hoger beroep loopt nog.

Zwart schaap

Schokkend is het te merken hoe vier (interim-)burgemeesters haar daarbij laten vallen, valse informatie verschaffen en ook raadsleden haar als het zwarte schaap zijn gaan behandelen. Ze wordt door haar rechtlijnigheid gezien als het grootste probleem in de raad.

Roos: "Met dit boek wil ik de valkuilen van de lokale politiek schetsen en de machteloosheid van burgers wier rechten dreigen te worden vermorzeld door de overheid. Ik hoop dat mensen moed putten uit wat ik beschrijf en dat zij van zich laten horen."