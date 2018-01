Deel dit artikel:











Van der Wiel naar Toronto FC Foto: Pro Shots /

AMSTERDAM - TORONTO Gregory van der Wiel gaat op avontuur in Noord-Amerika. De 29-jarige verdediger staat op het punt over te stappen naar Toronto FC, de Canadese club die afgelopen seizoen kampioen werd van de de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. Volgens de zaakwaarnemer van Van der Wiel ligt in Toronto een contract voor twee jaar klaar.

De 46-voudig international van Oranje neemt al na een half jaar weer afscheid van de Italiaanse club Cagliari, waarbij hij afgelopen zomer een driejarig contract ondertekende. Van der Wiel kwam tot slechts vijf wedstrijden in de Serie A, waarvan drie als basiskracht. De rechtsback beleefde daarvoor ook al een tegenvallend avontuur bij Fenerbahçe. In Turkije kwam hij vorig seizoen slechts sporadisch in actie.



Van der Wiel was eerder wel een vaste waarde bij Ajax en Paris Saint-Germain, waarmee hij meerdere landstitels en bekers veroverde. De Amsterdammer was basisspeler bij Oranje op het WK van 2010 en speelde onder meer de verloren finale tegen Spanje. Van der Wiel speelde in september 2015 zijn laatste interland tegen IJsland.