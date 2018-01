Hilversummer geslagen en beroofd in brandgang achter eigen huis

HILVERSUM - Een Hilversummer is gisterenavond in de brandgang achter z'n woning met geweld beroofd van zijn portemonnee.

Het slachtoffer liep rond 18.20 uur van de voorkant van zijn woning aan de Lorentzweg via de brandgang ernaast naar zijn achtertuin. Daar aangekomen steekt hij de sleutel in het slot van zijn schuur, maar krijgt op dat moment een harde klap in zijn nek.

Hij valt voorover op de grond van z'n schuur waarbij hij met z'n hoofd op de grond terechtkomt. Op dat moment pakt zijn belager z'n portemonnee af, zet 't op een lopen en vlucht via de brandgang richting de Bellstraat.

Teruggevonden

De portemonnee werd later op de avond in de brandgang teruggevonden. Het is onduidelijk of de inhoud van de portemonnee is buitgemaakt door de overvaller.

Omdat het slachtoffer van achteren werd aangevallen, is van de dader geen signalement bekend. Wie getuige is geweest of andere informatie heeft die naar de dader kan leiden, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0800-9944.