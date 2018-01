Meeste winkels Kijkshop open voor uitverkoop

NOORD-HOLLAND - Van de 62 Kijkshop-winkels gaan er vanaf morgen vijftig open voor een executieverkoop. De curator van de failliete winkelketen heeft dat vandaag bekendgemaakt. Ook de werkzaamheden op het hoofdkantoor worden voorlopig hervat.

Twaalf winkels blijven gesloten. Het gaat om een vestiging in Huizen, Den Helder en twee in Amsterdam. Ook in Bergen op Zoom, Terneuzen, Heerenveen, Stadskanaal, Arnhem, Maastricht, Oosterhout en Den Bosch blijven de winkels dicht.

Lees ook: Elf Kijkshopwinkels in Noord-Holland sluiten deuren: personeel 'niet verrast'

De heropening van de winkels moet de kans op een overname vergroten, stelt curator Marike Boersen. "Diverse partijen hebben al interesse getoond in het mogelijk overnemen van delen van het bedrijf."

Lees ook: Kijkshopklanten voor dichte deur: "Denk dat ik mijn geld kwijt ben"

Kijkshop maakte maandag bekend faillissement aan te vragen wegens aanhoudende verliezen. Bij Kijkshop werken vierhonderd medewerkers. Hoeveel daarvan weer aan de slag gaan voor de executieverkoop is niet bekendgemaakt.