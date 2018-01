Trump verdedigt retweet van video ernstige mishandeling Monnickendam

MONNICKENDAM - Tijdens een interview met de Britse journalist heeft de Amerikaanse president Donald Trump zich verdedigd voor het retweeten van een video. In de video van te zien hoe 16-jarige jongen uit Edam-Volendam een andere jongen op krukken in elkaar slaat.

Journalist Piers Morgan heeft Trump geïnterviewd in het Zwitserse Davos. Ondanks dat het volledige interview nog niet beschikbaar is, heeft Morgan een aantal fragmenten gedeeld met de Britse media.

Retweet-incident

In een van de fragmenten kaart Morgan een incident van afgelopen november aan. Toen retweette Trump meerdere video's van Jayda Fransen, vice-voorzitter van de extreemrechtse, Brits-nationalistische partij Britain First. Bij de video die in Edam-Volendam gefilmd is, heeft Fransen gezet 'Muslim migrant beats up Dutch boy on crutches!'.

"Het is gebeurd omdat ik geloof in het vechten tegen radicaal islamitisch terrorisme. Dit was een voorbeeld van radicaal islamitisch terrorisme", legt Trump uit als Morgan hem vraagt waarom hij de tweets had geretweet. "Ik heb het niet geplaatst. Ik heb het wel geretweet."

Wat Fransen bij de Nederlandse video heeft geschreven klopte niet. Volgens het Openbaar Ministerie was de dader in Nederland geboren.

Excuses

Morgan vraagt aan Trump of hij zijn excuses wilt aanbieden voor de retweets. "Als jij zegt dat de mensen van Britain Fist afschuwelijke racistische mensen zijn, dan zou ik zeker mijn excuses aanbieden", laat Trump weten.

Het interview wordt zondag uitgezonden op de Britse zender ITV.