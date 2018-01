Seuntjens vervangt Weghorst in de spits

ALKMAAR - Mats Seuntjens vervangt de geschorste Wout Weghorst zondag in het duel van AZ met Willem II.

Seuntjens speelt omdat de AZ-spits geschorst is vanwege een vijfde gele kaart.

Daarnaast is er een eerste basisplaats voor Oussama Idrissi. Hij staat op de linksbuitenpositie. Vorige week begon Jeremy Helmer nog op die plek tegen FC Utrecht, maar Helmer kampt met een blessure.

Van den Brom wilde verder nog niet ingaan wie links centraal in de verdediging gaat spelen. Hatzidiakos is hersteld van zijn blessure, maar het is nog onduidelijk of hij speelt. Speelt hij niet, dan is Riccardo van Rhijn zeker van een basisplaats zondag in Tilburg.

Opvallend is verder dat de nieuwe aanwinst Ondrej Mihalik al deel uitmaakt van de wedstrijdselectie.

Vermoedelijke opstelling AZ: Bizot; Svensson, Van Rhijn/Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan; Midstjo, Til, Koopmeiners; Jahanbakhsh, Seuntjens, Idrissi