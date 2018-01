Deel dit artikel:











Brand in hoekwoning Grootebroek snel geblust Foto: Shutterstock

GROOTEBROEK - De brandweer heeft vanmiddag een brand in een hoekwoning aan de Beukenlaan in Grootebroek geblust. Er is niemand gewond geraakt.

Op het moment van de brand was er niemand thuis, zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord weten. Over de omvang en de oorzaak is nog niets bekend, al kwam er wel rook onder het dak vandaan. De brandweer kwam met twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse om het vuur te bestrijden. Rond 15.20 uur werd het sein brand meester gegeven.