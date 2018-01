Ten Hag gaat uit van eigen kracht tegen FC Utrecht

AMSTERDAM - Ajax speelt zondagmiddag een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Coach Erik ten Hag verwacht geen tactisch steekspel.

De nieuwe Ajax-coach keert dus al snel terug bij zijn voormalige werkgever FC Utrecht. Een ploeg die Ten Hag van haver tot gort kent: "Dat kan handig zijn, maar ik moet steeds afwegen wat ik wel en niet met mijn spelers deel. Ik moet ze ook niet overvoeren met informatie."

Eigen kracht

Voor de winterstop wist Ten Hag met Utrecht in de Amsterdam ArenA te winnen van Ajax. Utrecht speelde toen met een aangepaste taktiek. "Wellicht gebeurt dat zondag weer", zei Ten Hag op de persconferentie. "Maar daar kunnen wij op inspelen. Wij willen echter uitgaan van onszelf en daarna pas kijken naar de zwaktes van de tegenstander."

Knollenveld

Het veld van FC Utrecht heeft flink geleden onder de eerdere sneeuwval. Dat lijkt in het nadeel van de Amsterdammers. Ten Hag: "Als het veld een nadeel is, moet je er een voordeel van maken. Vloeiend positiespel wordt lastig op dit veld. Het hobbelt en daardoor gaat het tempo omlaag. Maar je moet dicht bij jezelf blijven. Het beste team past zich ook het beste aan."



Aanvoerder Joël Veltman maakt zich niet zo'n druk over het veld in de Galgenwaard. "Ik heb het veld gezien en er ook over gehoord. We hebben wel eens op betere velden gespeeld, maar ook op velden die er nog slechter bij liggen. Daar moet je als speler gewoon mee dealen."

Kristensen

Nieuwe aanwinst Rasmus Kristensen trainde vrijdag pas voor de tweede keer mee met de Ajax-selectie. Ten Hag is blij met de aanwinst: "Rasmus brengt veel power naar voren toe. Hij mentaal sterk. De kans bestaat dat hij er zondag al bij zit."

Denen

Steeds meer Ajacieden met een Deens paspoort staan er tegenwoordig op het trainingsveld bij Ajax. "Helemaal gek wordt ik van die Denen", sprak Veltman grappend. Zijn Deense collega Schöne was scherp toen hij hoorde van de opmerking van Veltman. "De laatste keer toen we kampioen werden zaten er volgens mij vijf Denen bij de selectie, dus hoe meer hoe beter."

FC Utrecht - Ajax begint zondagmiddag om 12.30 uur. Flitsen van het duel zijn te horen op NH Radio in de programma's Ricky op Zondag en in NH Sport. Sjors Blaauw verzorgt het wedstrijdcommentaar.