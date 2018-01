Bekende stuntman Hammy De Beukelaer uit Monnickendam overleden

MONNICKENDAM - Stuntman Hammy de Beukelaer is overleden. Dat heeft zijn kleinzoon Quincy de Beukelaer eerder vandaag via Facebook bekendgemaakt.

"Vroeger zei ik altijd: 'Ik heb de coolste opa want hij springt van daken en botst met auto’s.. nou dat was je ook lieve opa", schrijft de kleinzoon op zijn Facebookpagina. "Ik zei ook altijd: 'Mijn naam is Quincy.. maar mijn naam is eigenlijk Hammy, vernoemd naar jou.' En wat ben ik trots op dat ik jouw naam heb oop. Je hebt eindelijk je rust gevonden.. Ik ga je missen ouwe stuntkoning."

De bekende Monnickendammer begon in de jaren zestig als stuntman. Toen richtte Hammy ook Stuntteam de Beukelaer op, dat sindsdien aan meer dan vijfhonderd nationale en internationale producties heeft meegedaan. Het team wordt nu geleid door zijn zoon Willem.

Het stuntteam zelf bewees Hammy ook een laatste eer op Facebook: "Op een zeer respectabele leeftijd is onze oprichter Hammy de Beuckelaer overleden. Ons respect gaat uit naar zijn familie", staat er in het Engels.