Twee gewonden bij vechtpartij op Zaanse school; politie op zoek naar verdachte

ZAANDAM - Bij een vechtpartij op het Regiocollege in Zaandam zijn vanmiddag twee mensen gewond geraakt. De politie laat weten nog op zoek te zijn naar ten minste één verdachte.

De vechtpartij brak rond 13.10 uur uit in de school aan de Cypressehout. Volgens een politiewoordvoerder is nog niet bekend hoeveel personen daarbij betrokken waren, of wat de aanleiding was. "We zijn momenteel met meerdere voertuigen ter plaatse om de boel te onderzoeken."

Het is nog niet bekend hoe ernstig de twee gewonden eraan toe zijn. Wel is de ambulance opgeroepen om hulp te verlenen.

Burgernet

De politie is op zoek naar een van de betrokkenen bij de vechtpartij. Via Burgernet laten ze weten op zoek te zijn naar een donkere man van tussen de 18 en 20 jaar oud. Hij zou ongeveer 1.80 meter zijn. Het zou kunnen dat deze man ook gewond is geraakt.