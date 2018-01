Geertje liet Bussum achter voor piepklein paradijselijk eiland in Indonesië: "Liefde op het eerste gezicht"

BUSSUM - Voor velen een droom, voor sommigen werkelijkheid: wonen in een tropisch paradijs. De in Bussum geboren Geertje woont al 22 jaar op het beeldschone eilandje Hoga in Indonesië. Haar huisje staat midden in de natuur en vanaf de veranda heeft ze uitzicht over zee. "Ik ervaar hier zo'n enorme rust."

Het tv-programma Floortje naar het einde van de wereld besteedde gisteravond aandacht aan haar bijzondere verhaal. Geertje vertelt dat ze als kind al de droom had om de wereld te ontdekken. "Ik was altijd al een 'waterkind'. Ik vond school verschrikkelijk en wilde naar buiten, want dat was wél leuk."

Haar eerste grote reis brengt haar naar Canada. "En toen wilde ik meer." Als Geertjes moeder overlijdt, besluit ze om Bussum achter zit te laten en te gaan reizen. "Ik had geen relatie, dus ik kon gaan en staan waar ik wilde. Ik heb mijn huis verhuurd en ben vertrokken."

Geluk beproeven

Ze krijgt de mogelijkheid om mee op reis te gaan met zogenoemde zeenomaden. Samen met hen zeilt ze wekenlang langs allerlei Indonesische eilandjes en komt ze uiteindelijk bij Hoga terecht. Ze zegt haar baan als fysiotherapeute op en gaat het geluk beproeven op het pittoreske eiland, waar maar zo'n vijftien andere gezinnen wonen. "Het was liefde op het eerste gezicht."

Ondanks de kleine populatie is eenzaamheid is niet aan de orde. "Ik ervaar zo'n enorme rust hier en de mensen zijn ontzettend vriendelijk en open. Het was bijna onmogelijk geweest om géén vrienden te maken hier. In het begin was ik wel een bezienswaardigheid als enige westerling op het eiland, maar inmiddels ben ik helemaal ingeburgerd."

Duikresort

De Bussumse heeft in al die jaren niet stilgezeten. Ze heeft middelbaar onderwijs geregeld voor de kinderen en er ook voor gezorgd dat er een heuse schoolboot kwam, zodat jongere kinderen op een ander eiland naar school kunnen gaan. Daarnaast heeft ze samen met de lokale bevolking een duikresort opgezet. "Duiken is mijn passie. We hebben het mooiste rif van de wereld voor de deur."

Geertje ziet het als een cadeau dat ze dit eilandje gevonden heeft. "Heel lang heb ik gedacht: wat ga ik na Hoga doen? Vroeger zei ik altijd: ik blijf nog tien jaar, en dan ga ik weg. Nu zeg ik elk jaar: ik blijf er nog vijf."