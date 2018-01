Hoofddorpse ondernemers strijden voor opknappen verpauperde winkelstraat

HOOFDDORP - Ondernemers in de Concourslaan en Tuinweg zijn twee petities gestart omdat ze willen dat hun winkelstraten snel worden opgeknapt.

"Het staat er shabby bij. Het is niet onderhouden, er is veel onkruid, er wordt illegaal geparkeerd. Het is gewoon aan vervanging toe", zegt centrummanager Sonja Olthuis.

Ondernemer Mieke Broere strijdt al jaren tegen de verpaupering: "We willen gewoon een mooi straatje. Klanten klagen en mijden ons straatje. Je merkt gewoon dat ze om ons heen lopen."

Bouwplannen

Ook de gemeente erkent dat er wat moet gebeuren en heeft een rigoreus plan bedacht. Samen met de ontwikkelaar Square Garden willen ze een hele rij panden platgooien en een nieuw centrum neerzetten. Maar daarvoor moeten twee panden worden onteigend.

Voor de eigenaren van die panden is dat echter onacceptabel, daarom hebben ze het bod van de gemeente geweigerd. "De onderhandelingen liepen spaak, of eigenlijk zijn er geen echte onderhandelingen geweest", vertelt goudsmit Anand Khemai. "Daarom hebben we zelf een bouwplan ontwikkeld."

Wachten

De gemeente toetst nu deze bouwplannen. Maar de winkeliers zijn het wachten zat. "Doe er wat aan", roept Mieke Broere op. "Dit is verschrikkelijk. Dit is een afgang voor het heel centrum."

Op 30 januari gaan alle partijen om de tafel. "Wij willen bouwen, we willen snelheid. Ik ben hoopvol", aldus Khemai.

Bekijk hier de petities: