WESTZAAN - Een gevangene heeft vanmorgen ademhalingsproblemen opgelopen bij een brandje in het cellencomplex van Westzaan. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid was de brand snel onder controle.

De ademhalingsproblemen van de gevangene leken mee te vallen en te wijten aan rookinhalatie.