LIVE NH Sport met Telstar-Jong AZ en RKC Waalwijk-FC Volendam

AMSTERDAM - Het is weer vrijdag en dat is dit seizoen meer dan ooit de dag waar de supporters van Telstar het meeste naar uitkijken. De Velsenaren spelen om 20.00 uur thuis tegen Jong AZ. Ook de beloften van Ajax komen in actie. De Amsterdammers spelen in Waalwijk tegen RKC. Beide duels zijn rechtstreeks op de radio te volgen bij NH Sport.

Voor Telstar telt niets minder dan de drie punten. Jong AZ is de nummer negentien van de ranglijst, maar trakteerde de ploeg van Mike Snoei eerder dit seizoen bijna op een nederlaag In de laatste minuut redde Donny van Iperen een punt.

Ondanks de uitstekende eerste seizoenshelft zit het stadion van Telstar nog altijd niet vol. Dat is tegen het zere been van de trainer. "Ik vond vorige week een dieptepunt. Het is teleurstellend dat er nauwelijks meer mensen komen", aldus Snoei. Nog geen 2.500 mensen namen tegen FC Eindhoven (4-1) de moeite om naar het stadion te komen.

Of het vanavond druk wordt en of Telstar drie punten mag bijschrijven, hoor je van verslaggever Rob Wanst.

Jong Ajax

De tweede wedstrijd in NH Sport is die tussen RKC Waalwijk en Jong Ajax. Bij de Brabanders zit voor de derde keer Hans de Koning op de bank. De Langedijker is de opvolger van de vlak voor Kerst ontslagen Peter van den Berg. Die moest het veld ruimen vanwege de tegenvallende resultaten.

Onder de nieuwe coach won RKC thuis met 1-0 van Jong AZ om daarna met 2-1 bij FC Emmen te verliezen. Ook Jong Ajax won en verloor één keer in 2018. Fortuna Sittard was met 2-1 te sterk voor een duidelijk verjongd Jong Ajax, omdat liefst elf spelers met de A-selectie mee waren op trainingskamp naar Portugal. Eerder deze week zette de ploeg van Michael Reiziger en Winston Bogarde SC Cambuur in minder dan 25 minuten opzij (3-2).

Verslaggever in het Mandemakers-stadion is Sjors Blaauw. Je presentator tussen 19.00 en 22.00 uur is Rob Wtenweerde.

FC Volendam speelt zondagmiddag. De ploeg van trainer Misha Salden treft om 14.30 uur in eigen stadion Go Ahead Eagles. Ook die wedstrijd kun je natuurlijk live volgen bij NH Radio.