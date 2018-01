De Peiling: Steeds vaker Engelstalige colleges op universiteiten

NOORD-HOLLAND - Universiteiten bieden steeds meer Engelstalige colleges aan, die op hun beurt meer buitenlandse studenten aantrekken. Hierdoor zou nu te weinig plek ontstaan waardoor Nederlandse studenten de dupe dreigen te worden.

Woordvoerder van de Landelijke Studenten Vakbond, Tariq Sewbaransingh, slaat alarm in De Telegraaf vrijdag. "Behalve in Utrecht zijn alle psychologiestudies in het Engels. Wij maken ons zorgen over de toegankelijkheid voor de Nederlandse student. Terwijl we een tekort aan Nederlandse psychologen hebben."

Onnodig

Volgens de woordvoerder gaan steeds meer opleidingen "onnodig" over naar de Engelse taal. Als voorbeeld geeft hij de Universiteit van Amsterdam waar plek is voor zeshonderd psychologie-studenten. "1260 buitenlandse studenten hebben zich aangemeld en 594 Nederlandse studenten."

Meerwaarde

Voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten ziet een meerwaarde bij internationalisering, maar heeft wel kanttekeningen. Zo moet de instantie goed bedenken bij bepaalde studies of het wel handig is om deze aan te bieden in het Engels.

Maatregelen

Echte maatregelen kunnen alleen door de minister worden ingevoerd, aldus Duisenberg. "De wet zegt dat er vrij verkeer is van mensen in Europa." Het probleem doet zich vooral voor bij fixusstudies, dat waren voorheen de populaire lotingsstudies.

