Binnen drie uur van Amsterdam naar Brussel met vernieuwde hogesnelheidslijn

AMSTERDAM - Dagje shoppen in de Belgische hoofdstad? Vanaf begin april kan je in 2 uur en 53 minuten vanaf Amsterdam Centraal op het station van Brussel staan. Dat kon al in twee uur met de luxere Thalys, maar de NS en de Belgische spoorwegen (NMBS) werken nu samen om de huidige hogesnelheidslijn ook sneller van A naar B te krijgen.

Eind 2017 meldde NS dat de afgesproken prestaties op de HSL gehaald zijn, maar de betrokken partijen wilden verbetering doorvoeren aan de snelle intercity-lijn.

Momenteel doe je er nog bijna 3,5 uur over, maar daar gaat over een aantal maanden verandering in komen. Naast de tijdswinst komen er meer reismogelijkheden tussen Nederland en België, want Breda wordt toegevoegd als tussenstop. Ook Antwerpen kan makkelijker en sneller worden bezocht, want de Belgische stad is een halte.

Verschil met Thalys

Volgens een woordvoerder van de NS is de Thalys sneller in Brussel, maar zijn er een aantal duidelijke verschillen tussen de twee. "De HSL-intercity stopt op veel meer plaatsen, zoals Rotterdam en Schiphol. Bovendien kan je op het traject binnen Nederland gewoon met je ov-chipkaart reizen, terwijl je voor de Thalys een speciaal ticket moet hebben. Afhankelijk van wanneer je boekt, kan dat betekenen dat je via de HSL goedkoper in Brussel bent."

Zestien ritjes

Amsterdam Centraal is vanaf de vernieuwe dienstregeling twaalf keer per dag aankomst- en vertrekstation voor de Intercity Brussel en Den Haag Hollands Spoor vier keer. De NS laat weten dat er binnenkort nog extra ritmogelijkheden bijkomen, met de komst van de Eurostar.