VIDEO: De Solar Voyager maakt eerste testritten

ZAANDAM - Zaankanter Edwin ter Velde is druk bezig met het voorbereiden van een tocht over Antarctica in een terreinwagen van 3D-geprint plastic afval. Deze maand heeft de wagen zijn eerste ritten gemaakt op het strand.

Aan de Solar Voyager, zoals de terreinwagen heet, wordt druk gewerkt. "Het is een reeks van velen testen", vertelt Ter Velde, bedenker van de wagen, aan NH Nieuws. "Alles moet continu getest worden. Dat is nodig om goed voorbereid te zijn voor Antarctica, daar kan niets misgaan. Ook als je denkt dat alles in orde is, moet je jezelf toch afvragen 'heb je alles wel getest'."

Eerst IJsland, dan de Zuidpool

Ter Velde is van plan om in september met de Solar Voyager naar Antarctica af te reizen via een een zeilboot. De echte tocht van 2300 kilometer door het ijzige landschap begint in december.

Samen met iemand anders gaat Ter Velde hier 30 tot 40 dagen over doen. Volgende maand start hij met een trainingsprogramma om zich voor te bereiden op de barre tocht 'aan de andere kant van de wereld'.

Voordat de Solar Voyager naar de zuidpool afreist, wordt de wagen eerst getest in een IJslandse gletsjer. Naar alle waarschijnlijkheid gebeurt in maart.

Voor Antarctica

Vorig jaar was Ter Velde begonnen met het project Clean2Antarctica. Met de reis wil hij en zijn team aandacht vragen voor de verspilling van plastic afval. "Ook doen we het voor Antarctica. Dat is het enige continent waar de natuur nog de baas is. In 2048 verloopt het Antarctica Verdrag en dat moet verlengd worden. Vooral voor toekomstige generaties."