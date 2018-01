Deel dit artikel:











Opnieuw ongelukken op A7: file loopt op Foto: Shutterstock

ZAANDAM - Evenals gisteren is het vanochtend weer dringen op de A7. Tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam gebeurden twee ongelukken, waardoor er nog maar één rijstrook open is. De vertraging is inmiddels meer dan een half uur.

Volgens een woordvoerder van de VerkeersInformatieDienst vond er een kettingbotsing tussen drie auto's plaats op de linkerrijstrook. Daarnaast kwamen ook nog eens twee auto's met elkaar in botsing op de rechterrijstrook. Dat betreft een apart ongeval. Lees ook: Ongeluk met drie auto's veroorzaakt file op A7 Er staat nu zo'n 6 kilometer file, aangezien er nog maar een rijbaan beschikbaar is. Gisteren was de file op zijn hoogtepunt meer dan 14 kilometer lang. Het ziet ernaar uit dat de file vandaag ook snel op zal lopen.