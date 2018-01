Ouder stel naar ziekenhuis door 'grap' met brandblusser

HOOFDDORP - Een ouder stel in Hoofddorp schrok flink toen er gisteravond een brandblusser werd leeggespoten door de brievenbus van hun woning aan de Meeuwenstraat. Het tweetal werd onwel door het poeder en moest ter controle naar het ziekenhuis.

Volgens een getuige zou een burenconflict de aanleiding zijn voor de 'grap'. Het oudere stel dacht in eerste instantie dat er brand was uitgebroken en alarmeerde de brandweer. Die kwamen er al vrij snel achter dat er voor hen geen bluswerk was. De ambulance moest wel in actie komen.

De woning heeft flinke schade opgelopen door de poederbrandblussers. Wie de vernieling heeft gepleegd is nog niet bekend.