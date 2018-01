Man (85) vindt uitnodiging restaurant uit 1955 en mag alsnog komen eten

AMSTERDAM - (AT5) Meer dan zestig jaar geleden maakte Wim Wijgergangs een werkstuk over Amsterdam, zonder er ook maar een keer te zijn geweest. Dat werd toen zo bijzonder gevonden dat restaurant d'Vijff Vlieghen aan de Spuistraat een uitnodiging stuurde naar de Limburger om eens in Amsterdam te komen dineren.

Maar door alle animo voor zijn werkstuk kon de nu 85-jarige Wijgergangs niet op de uitnodiging ingaan. En dat vond hij behoorlijk jammer "Daarom heb ik me toen ook verschuldigd dat ik er niet was, want je bent toch wel benieuwd."

Vorig jaar vond hij de uitnodiging terug en belde hij voor de gein met het restaurant. Die konden het belletje wel waarderen en daarom haalde het restaurant deze bijzondere gast hoogstpersoonlijk op uit Maastricht, zodat hij na al die jaren toch nog kon komen eten.

"Zalig! Ik vind het geweldig. Er waren nog garnaaltjes en die mag ik eigenlijk niet hebben, maar die ik heb ik gewoon gegeten. Maar dat zal niet zoveel kwaad doen hoor. Nee, ik geniet de hele dag."