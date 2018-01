Twee gewonden bij ongeluk met drie auto's in Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - Bij een botsing tussen drie auto's in Koog aan de Zaan zijn vanavond twee personen lichtgewond geraakt. De slachtoffers kampen met nek- en schouderletsel.

Dat meldt een woordvoerder van de politie. De kopstaartbotsing had plaats in de Leliestraat, vlak voor de verkeerslichten bij het kruispunt met de Provincialeweg (N203). Vermoedelijk is de achterste automobilist op de auto voor hem gebotst, die vervolgens weer doorschoot tegen de achterkant van de voorste auto. Of de verkeerslichten een rol hebben gespeeld bij de aanrijding is onbekend.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse om zich over de slachtoffers te ontfermen. Nadat ambulancepersoneel de slachtoffers had nagekeken, bleken zij niet ernstig gewond. Aanvankelijk was ook de brandweer opgeroepen omdat een van de auto's zou smeulen. Bij aankomst bleek dit niet te kloppen, waarna zij wel hebben geassisteerd bij de hulpverlening.