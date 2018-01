Omgewaaide boom na dagen van graf gehaald

AMSTERDAM - (AT5) De omgewaaide boom die dagenlang op het graf van de kleinzoon van Wil Berga lag, is gisteren weggehaald.

De boom lag dagenlang over het graf heen, nadat die tijdens de storm vorige week donderdag was omgevallen. Rond de steen hadden Wilma en haar zoon wat takken weggezaagd, maar vanwege het gewicht was de boom weghalen geen optie.

Lees ook: Boom ligt al dagen op graf: "Ik ben heel boos"

De directie van de begraafplaats zei in het AT5 Nieuws van dinsdag dat ze zelf niet het materieel hebben om de boom weg te halen. Tegen Wilma's verwachting in werd de boom de ochtend na de uitzending toch weggehaald. 'Er is alleen wat kleine schade aan de zerk', aldus Wilma.