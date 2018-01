Plannen Dolhuysbrug nog niet in prullenbak

HAARLEM - De strijd van de buurtbewoners tegen de Dolhuysbrug door het Haarlemse park De Bolwerken is nog niet gestreden. Een meerderheid van de politieke partijen bleek tijdens een verkiezingsdebat van NH Nieuws tegen de aanleg van deze brug. Maar de gemeenteraad wil de plannen niet zonder een inhoudelijk debat over een onderzoek nu al definitief in de prullenbak gooien.

Van regioverslaggever: Geja Sikma

Buurtbewoners togen massaal naar het gemeentehuis om weer hun protestlied 'De Dolhuysbrug is een brug te ver' ten gehore te brengen en de spandoeken weer op te hangen. De SP en de Ouderen Partij Haarlem wilden middels moties verdere besprekingen van het onderwerp van de agenda halen.

Geen draagvlak

Twijfelende politieke partijen als D66 en GroenLinks lieten in het verkiezingsdebat 'NH Meet-up' van afgelopen weekend doorschemeren dat zij ook niet langer de nut en noodzaak van de brug zagen. "Dus we zijn er wel uit", concludeerde Anne-Feith Bloem van de SP. "We willen wel oplossingen voor het groeiend aantal fietsers, maar de brug gaat ten koste van het groen en het heeft geen draagvlak bij de bevolking."

Lees ook: Debat NH Kiest leidt tot verwerpen plannen Haarlemse Dolhuysbrug

De Ouderen Partij Haarlem (OPH) vindt dat de bescherming van De Bolwerken als belangrijkste park van de historische binnenstad niet te rijmen is met de Dolhuysbrug. Volgens fractievoorzitter Frans Smit van OPH is de geloofwaardigheid van de gemeenteraad in het geding als er nu nog verder over gediscussieerd moet worden, terwijl de stellingen wel zijn ingenomen.

'Schandalig'

Dit tot afgrijzen van wethouder Cora-Yfke Sikkema, die het bijna een 'schandalig voorstel' vond om via een debat bij NH Nieuws op de televisie het onderwerp af te serveren. "Dat doet geen recht aan het belang van dit onderwerp."

Ook de coalitiepartijen D66, GroenLinks en de PvdA vinden het niet netjes om na een uitgebreid onderzoek met ook een alternatief voor de Dolhuysbrug, het onderwerp niet grondig te bespreken. Ze werden hierin gesteund door een opvallende tegenstander van de brug, de Actiepartij. "We hebben vertrouwen in het volwaardige alternatief (om de nabijgelegen Kennemerbrug te herinrichten, red.) om dat gewoon te behandelen." De moties werden daardoor met een minimaal verschil verworpen.

Tot grote teleurstelling van de actievoerders, die nu over twee weken weer met hun protesten moeten aantonen dat de buurt hun groen en speelplekken niet wil opofferen voor een rode loper voor de fietsers van Haarlem-Noord naar het station en het Haarlemse stadscentrum.