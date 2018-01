Deel dit artikel:











Noa Jansen knap negende op Jumping Amsterdam Foto: NH/Marijn Willems

AMSTERDAM - Noa Jansen is nog maar zestien jaar maar donderdag deed ze al voor de tweede keer mee aan Jumping Amsterdam. Dankzij haar paard wist de Amsterdamse dat het een mooie dag zou gaan worden. "Mijn paard was vandaag heel relaxed en dat is een goed voorteken. Als hij niet gespannen is hoef ik dat ook niet te zijn."

Noa Jansen reed in de eerste serie foutloos en daardoor mocht ze ook tijdens de barrage in actie komen. Met acht strafpunten werd ze uiteindelijk negende, achter een aantal ruiters die veel ouder zijn dan zij. "Die mensen hebben veel meer ervaring dan ik. Die doen het langer en hebben het veel meer gedaan. Voor mijn doen is dit fantastisch." Bekijk hieronder de reportage over Noa Jansen.