Hilversums woonproject gaf gescheiden Karin lucht, maar binnenkort is ze 'terug bij af'

HILVERSUM - Het project is bedoeld als overbruggingsperiode voor gezinnen in nood, maar nu hun jaarcontract er bijna opzit heeft meer dan de helft van de 22 kandidaten van het Hilversumse woonproject In Between Places nog geen nieuwe woonruimte gevonden.

"Van de 22 mensen met een jaarcontract hebben 9 mensen een nieuwe woning gevonden", formuleert Floortje Bakker van Dudok Wonen, de Hilversumse woningcorporatie die het project heeft geïnitieerd, het resultaat in positieve termen.

Feit blijft dat 13 alleenstaanden en gezinnen anderhalve maand voor het eind van hun éénjarig huurcontract nog geen nieuwe woning op het oog hebben. "Het was vanaf dag één duidelijk dat het om een huurcontract van een jaar ging, dat niet zou worden verlengd."

Scheiding

Dat geldt ook voor de 41-jarige Karin Borsen, die vorig jaar maart na haar scheiding met haar twee zoons bij In Between Places terechtkwam. "7 maart moet ik de sleutel inleveren." Zicht op een andere woning heeft ze nog niet. "Ik zou niet weten hoe ik aan iets anders moet komen."

Natuurlijk, toen Karin een jaar geleden het water aan de lippen stond, was ze erg blij met het kleine appartement. Inmiddels denkt ze er anders over. "Je bent een jaar geholpen, maar na dat jaar ben je weer terug bij af, want je lost er niks mee op. Na een jaar sta je weer op straat."

Woningzoekende

Dat is niet zoals Dudok Wonen het voor ogen heeft, legt Floortje Bakker uit. Wie via In Between Places huurt, wordt verplicht zich in te schrijven als woningzoekende, en regelmatig op vrijgekomen woningen te reageren om zo na het tussenjaar permanente woonruimte te kunnen betrekken.

Bakker erkent dat het project vooral symptoombestrijding is, en voor een oplossing op lange termijn vooral meer woningen nodig zijn. "Wij willen graag bouwen, maar dan is er wel meer bouwgrond nodig."

Eigen inspanningen

Een mooie ambitie, maar daarmee is Karin niet geholpen. "We gaan uitgebreid met mensen in gesprek om te zien wat ze kunnen ondernemen, maar het is ook afhankelijk van hun eigen inspanningen."

Karin erkent dat Dudok haar advies geeft, maar daarmee is zo nog niet veel opgeschoten. Een langer verblijf in het krappe In Between Places-appartement zou een oplossing zijn, maar daar wil Dudok niets van weten. "We houden vast aan tijdelijk huurcontract, omdat er nog veel mensen zijn die in dezelfde situatie zitten."

Urgentie

De mensen die in maart nog geen nieuw appartement of studio hebben gevonden, kunnen een aanvraag indienen bij de urgentiecommissie. "Het meerendeel zal daar gebruik van maken", verwacht Bakker.

Proef van vijf jaar

In Between Places is een proef van vijf jaar die voortkomt uit het regionaal actieprogramma van de regio Gooi en Vechtstreek. Het project wordt gesubsidieerd door de regio Gooi en Vechtstreek de provincie Noord-Holland. Na het eerste jaar wordt het project geëvalueerd, en indien nodig aangepast.