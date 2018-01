Maud (32) uitgeroepen tot BUUV van het jaar in Haarlem

HAARLEM - Maud van de Haterd (32) is vanavond gekroond tot BUUV van het jaar in Haarlem. Haar tomeloze inzet voor Tonnie, die in een rolstoel zit, leverde haar de nominatie op. Wat begon met het verschonen van de kattenbak is uitgegroeid tot een vriendschap.

BUUV is de buurtmarktplaats voor en door bewoners van Haarlem, waar vraag en aanbod elkaar vinden. Bij BUUV gaat het om diensten die je als bewoners voor elkaar kunt doen. Zonder dat er contracten mee gemoeid zijn en zonder dat er direct iets tegenover staat. En zeker ook zonder dat er wordt betaald. Het draait uitsluitend om vrijwilligerswerk.

Maud doet inmiddels vele huishoudelijke klusjes voor Tonnie en ze drinken samen thee. Uit de twaalf 'winnaars' van de maand, toverde wethouder Jur Botter Mauds naam uit de hoge hoed. Dit wil niet zeggen dat zij als beste gekroond is. Alle twaalf maandwinnaars hadden kunnen winnen. Maud: "Ik ben blij dat het zo gelopen is en dat ik nu BUUV van het jaar ben. Ik had er niet echt op gehoopt of zo. De anderen verdienen het net zo goed."

Theedrinken en kletsen

Zij zet zich in voor haar maatje Tonnie Westhoff. "Voor haar maak ik de kattenbakken schoon, leeg ik de vuilniszakken en langzamerhand zijn er dingen bijgekomen als een afwasje, een boodschapje, maar vooral theedrinken en kletsen en luisteren. De bedoeling was twee maanden, maar het is inmiddels al twee jaar. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel zegt: ik wil dit blijven doen. Voor altijd."

De BUUV van het jaar doet dit vrijwilligerswerk naast haar betaalde baan. "Ik heb hier nog meer dan genoeg tijd voor. Voor mij voelt het niet als een opgave. Het is belangrijk. En nodig en prettig voor haar. Dus maak ik er tijd voor."

Duizend nieuwe deelnemers

Maud heeft er goed over nagedacht waarom ze zich belangeloos inzet voor anderen. "Ik vind het belangrijk omdat het vooral voor ouderen en mensen met een beperking niet altijd vanzelfsprekend is dat ze de dingen kunnen doen zoals wij ze doen. Ook met genoeg andere mensen om ze heen kunnen mensen nog best eenzaam zijn, of niet iemand hebben die ze begrijpt."

BUUV is een groot succes. Het afgelopen jaar kwamen er duizend deelnemers aan het project bij. In totaal zijn er nu 6300 deelnemers aan BUUV.