Overnachten in het reservoir van de Castricumse watertoren: ''Ideaal voor de huwelijksnacht''

CASTRICUM - Je huwelijksnacht doorbrengen in een gerestaureerde watertoren op 33 meter hoogte met fantastisch uitzicht. In de toekomst kan het in Castricum. Nu de subsidie rond is, kan de monumentale watertoren op landgoed Duin en Bosch worden gerestaureerd. ''Dat wordt een unieke ervaring'', aldus Rutger Polderman van Boei.

"Het is een belangrijk terrein en de watertoren die er staat is uniek, ons hart begint hier sneller van te kloppen", vertelt Rutger Polderman van Boei, een organisatie die zich bezig houdt met de restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed.

De organisatie nam de watertoren twee jaar geleden over van zorginstelling Parnassia. "De watertoren uit 1908 is sinds de jaren '70 buiten gebruik. Eigenlijk is er daarna niks meer aan gedaan en daarom is de toren in zeer slechte staat. Het wordt een flinke klus."

Huwelijksnacht

Beneden in de toren komt waarschijnlijk een kiosk en in de reservoirruimte op ruim dertig meter hoogte komt een hotelkamer. Omdat er simpelweg geen ruimte is voor een tweede hotelkamer, heb je maximale privacy.

"Een ideale plek om de huwelijksnacht door te brengen", vertelt Polderman. "Je moet er wel wat voor over hebben. De lift gaat tot tweederde, daarna moet je met de trap.'' De bruid over de drempel tillen lijkt dus geen goed idee. "Je moet geen hernia hebben, haha."