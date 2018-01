Tientallen beschimmelde woningen in Zaandam: "M'n kinderen hebben er buik- en hoofdpijn van"

ZAANDAM - Meerdere bewoners van Zaandam en omstreken hebben last van een hardnekkige schimmel in hun huis. De lokale SP richtte recent een meldpunt op en heeft al dertig klachten binnengekregen. "We gaan over tot actie. We moeten zorgen dat onze inwoners gezond blijven, en dit is een onderdeel daarvan."

Ilja Merkus is er klaar mee: al zo'n zes jaar heeft ze last van schimmel in haar woning in Zaandam. Meerdere kamers in het huis zijn geïnfecteerd en schoonmaken heeft maar een tijdelijk effect. "Het ruikt een beetje muf en het is gewoon vies. Bovendien hebben m'n kinderen bijna dagelijks last van hoofdpijn en buikpijn. Die schimmel is daar volgens mij medeverantwoordelijk voor, want het kan niet goed voor je zijn om er elke nacht naast te slapen."

Weinig succes

Ilja heeft al meerdere keren geprobeerd om de woningbouwvereniging in te schakelen, maar ze heeft nog weinig succes. "Elke keer als je belt zeggen ze dat het je eigen pakkie 'an is. Nu heb ik laatst voet bij stuk gehouden en komen ze morgen kijken, maar ik denk niet dat er daarna wel actie ondernomen wordt."

Ze is niet de enige met zo'n nare 'bezoeker' in huis. "Ik weet van sowieso drie andere woningen in de straat dat ze ook last hebben van schimmel. Bij de buurvrouw zit het op de gang en in de woonkamer, maar ook daar doet de woningbouw niks."

Te groot probleem

De SP gaat zaterdag de wijk in om te inventariseren hoeveel mensen last hebben van het hardnekkige probleem. "We denken dat we het politiek moeten maken, want dit is een te groot probleem voor de bewoners zelf. Alleen schoonmaken of overschilderen heeft geen zin; hier moet wat aan gedaan worden. We hopen uiteindelijk ook de landelijke politiek wakker te schudden en om de tafel te kunnen met wethouders en directeuren van de woningbouwverenigingen."