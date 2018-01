Telstar-trainer Snoei snapt niet dat het stadion niet vol zit

VELSEN-ZUID - VELSEN -ZUID Het is Telstar-trainer Mike Snoei een doorn in het oog dat Telstar, ondanks de aanhoudend goede resultaten, gemiddeld slechts 250 toeschouwers méér trekt dan vorig seizoen. Snoei zei dat donderdagmiddag na de afsluitende training voor het thuisduel van morgen tegen Jong AZ.

De trainer zag bij de laatste wedstrijd tegen FC Eindhoven (4-1) vele lege plekken op de Oosttribune. Voor hem onbegrijpelijk. "Ik weet het soms niet wat we nu nog moeten doen. De spelers werken hard, de resultaten zijn goed en het spel is bij vlagen oogstrelend, maar toch komen de mensen niet. Deze ploeg verdient zoveel meer."

Oppassen voor Jong AZ

Jong AZ is de nummer negentien van de ranglijst; Telstar staat vierde. De Velsenaren hebben meer dan het dubbele aantal punten. Desondanks blijft het oppassen morgen, waarschuwt Snoei. "We moeten ze zeker niet onderschatten." De uitwedstrijd eindigde ternauwernood in een gelijkspel (2-2). Maar aanvoerder Frank Korpershoek neemt dit keer met niets minder genoegen dan de overwinning. "Het is altijd afwachten met wat voor team ze komen, maar wij moeten uitgaan van eigen kunnen en zorgen dat we de drie punten pakken."

Nog altijd geen Rodriguez

Edo Knol keert tegen Jong AZ terug in de wedstrijdselectie. Júnior Toretta, Wesley Zonneveld en Liban Abdulahi ontbreken nog, net als Gerson Rodriguez. Het lijkt erop dat de Luxemburgs international zijn laatste duel voor de Witte Leeuwen heeft gespeeld. Hij is nadrukkelijk op zoek naar een andere club. "Op Rodriguez rekenen we niet meer", is Snoei duidelijk. Voor versterkingen is Telstar afhankelijk of Rodriguez erin slaagt elders onderdak te vinden. Tot die tijd is de komst van bijvoorbeeld Joakim Balmy (OGC Nice) financieel niet haalbaar.

Telstar - Jong AZ begint vrijdagavond om 20.00 uur. Het duel is rechtstreeks op de radio te volgen bij NH Sport. Rob Wanst is de verslaggever in het Rabobank IJmond Stadion. De uitzending begint al om 19.00 uur.