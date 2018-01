Hond mag niet meer los lopen na aanval op drachtig schaap

BLARICUM - Het baasje van de hond die dinsdagmiddag een schaap in Blaricum heeft aangevallen, krijgt van de politie een aanlijnverplichting. De eigenaar van het beestje mag de hond niet meer los laten lopen. Ook stelt de politie een onderzoek in naar het gedrag van de hond.

De hond zag zijn kans toen hij over het weiland van de Blaricumse zorgboerderij 't Werckpaert' liep. Hij greep ene drachtig schaap vol in zijn kaak, de schaap overleefde de aanval bijna niet.

Een omstander filmde wat er die middag gebeurde. "Ik kijk dat filmpje en ik schrik me rot", vertelde Nico de Jong, die de boerderij beheert. "Die hond grijpt in een liggend schaap en dan zie je dat 'ie hem vol in zijn onderkaak bijt en dat schaap eigenlijk liggend probeert weg te trekken."

Onderzoek

Volgens een woordvoerder van de politie Midden-Nederland gaan zij het gedrag van de hond onderzoeken. "Als daar een resultaat uitkomt gaan wij verder kijken. Maar dat gaat nog even duren", aldus de woordvoerder.