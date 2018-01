Deel dit artikel:











AZ contracteert Tsjechische spits

ALKMAAR - AZ heeft zich donderdagmiddag versterkt met een aanvaller uit Tsjechie. Zijn naam is Ondrey Mihalik en hij komt over van FK Jablonec. "Voor mij is dit een grote stap. Ik ben erg blij met deze transfer."

AZ volgde de 20-jarige Mihalik de afgelopen twee jaar. Door het tijdelijke vertrek van de aanvallers Friday, Dos Santos en Garcia wilde de Alkmaarse ploeg meer mogelijkheden hebben in de voorhoede. Mihalik is een veelzijdige voetballer. "Ik ben een aanvaller die zowel op de linker- als rechterflank uit de voeten kan. Daarnaast heb ik snelheid en ben ik goed in het afmaken van kansen", aldus de nieuwste aanwinst. Mihalik scoorde de eerste seizoenshelft vijf keer voor Jablonec. Uiteraard wil hij ook zo snel mogelijk doelpunten maken voor AZ. Daarvoor heeft hij de nodige concurrentie in Alkmaar. Over zijn persoonlijke doelstellingen blijft hij bescheiden. "Voor dit seizoen hoop ik zoveel mogelijk te spelen voor AZ."