Over Winter in Zandvoort: Strandtenthouder Huig heeft nu alle tijd voor het gezin Foto: NH/Paul Tromp

ZANDVOORT - Normaal kan een strandtenthouder in de wintermaanden even op adem komen na zomerse topdrukte. Huig Molenaar van de Zandvoortse strandtent 'Thalassa' is net vader geworden, dus of zijn accu in de lente weer helemaal opgeladen is, moet nog maar blijken.

Zandvoort in de zomer, dat kennen we inmiddels wel. Maar wat gebeurt er in de winter en wat doen de Zandvoorters die het tijdens het zomerseizoen stervensdruk hebben? Daarom deze week elke werkdag een verhaal uit winters Zandvoort. Lees hier alle verhalen in deze serie