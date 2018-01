'Mini-Rijksmuseum' op Schiphol sluit tijdelijk de deuren

SCHIPHOL - De dependance van het Rijksmuseum op Schiphol sluit tijdelijk de deuren. Doordat bouwwerkzaamheden aan het dak van de Holland Boulevard langer duren dan gepland, is besloten de werken weg te halen uit het minimuseum op de luchthaven. Naar verwachting zijn de kunstwerken komende zomer weer te zien.

Vorige week was er als gevolg van de bouwwerkzaamheden een lekkage in de dependance. De zeventiende-eeuwse kunstwerken bleven ongedeerd. Het Rijksmuseum wil echter geen enkel risico lopen en heeft daarom besloten de tien schilderijen en een tegeltableau voor de zekerheid terug te halen naar het depot totdat de werkzaamheden zijn afgerond.



Schiphol benadrukt dat het besluit in "goed overleg'' is genomen. "De bouwwerkzaamheden aan het dak van Holland Boulevard in combinatie met de hoeveelheid neerslag deze winterperiode geeft een te groot risico op nieuwe lekkages'', zegt een woordvoerder. "We hebben alle maatregelen genomen om herhaling te voorkomen, maar we willen simpelweg het zekere voor het onzekere nemen. We hopen onze reizigers vanaf de zomer weer toegang te kunnen geven tot de prachtige collecties uit het Rijksmuseum.''