Zaanse partijen sluiten samenwerking met PVV uit

ZAANSTAD - Vijf gemeenteraadspartijen in Zaanstad willen bij een volgende coalitie niet samenwerken met de PVV. De SP, GroenLinks, D66, CDA en PvdA vertellen dit in het Noordhollands Dagblad.

Dit is de eerste keer dat de PVV meedoet aan de gemeenteraadsverkiezing in Zaanstad. Bij de Kamerverkiezing vorig jaar was de partij de op een na grootse in de gemeente.

GroenLinks, SP, CDA en D66 willen niet eens nadenken over een samenwerking met de PVV. "De PVV sluit mensen uit. Zij roepen over zichzelf af dat wij hetzelfde met de PVV doen", vertelt D66-lijsttrekker Sabrina Munnikendam tegen de krant.

Ook SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer wil niet weten van de PVV. "Wij zijn tegen uitsluiting en het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen. Daarom is voor de SP samenwerking met de PVV onacceptabel."

Nieuwsgierig naar DENK

Over de nieuwe partij DENK, die ook voor het eerst meedoet in Zaanstad, heeft Zoomermeijer nog geen duidelijke mening. "Ik wil eerst weten wat voor partij het is. Als het de lange arm van Erdogan is, dan is er geen samenwerking", vertelt hij in het Noordhollands Dagblad. Ook D66 en Groenlinks zijn erg benieuwd naar DENK.

CDA-lijsttrekker Gerard Slegers denkt dat beide partijen niet geschikt zijn om mee te nemen in een coalitie. PvdA wil geen conflict creëren, maar vindt dat de kans op een samenwerking met PVV of DENK erg klein is.

'Zonder het programma te lezen'

Op Facebook reageert de PVV dat zij bij voorbaat worden uitgesloten. "Zonder een letter gelezen te hebben van het partijprogramma. SP, GroenLinks, D66, CDA en PvdA in Zaanstad doen dat", schrijft de partij. "Dat noemen zij 'inclusief' en tegen 'polarisatie'."