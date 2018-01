A je to! Praagse beelden Buurman & Buurman naar Hoorn

HOORN - Het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn krijgt circa acht beelden van de Praagse vestiging van het beroemde wassenbeeldenmuseum Grévin te leen voor zijn tentoonstelling over Buurman & Buurman.

Het museum wijdt vanaf 3 februari een tentoonstelling aan het klussende duo uit de poppenanimatieserie van Lubomír Beneš. Dat de expositie er zou komen, stond al vast. Dat het museum de poppen nu aan haar bezoekers kan tonen, is de kers op de taart, vertelt museumdirecteur Hans Stuijfbergen. "We hebben tot half december onderhandeld over overname, dus het was best even spannend. Nu zijn we druk met de inrichting van de expositie."

Behalve de 'meer dan levensgrote' poppen komen er ook andere attributen uit het Praagse museum naar Hoorn, vertelt Stuijfbergen. "Een set waarmee je eigen stopmotionfilm kunt maken, bijvoorbeeld. Daarvoor hebben we poppen van ongeveer vijftig centimeter hoog waarvan je de armen, benen en het hoofd alle kanten op kunt bewegen en in iedere pose kunt zetten. Dan kun je daar met een iPad je eigen filmpje van maken."

Met video's wordt de geschiedenis van de serie uitgediept. Natuurlijk worden er tal van fragmenten uit de serie getoond, bezoekers krijgen ook een kijkje achter de schermen. "We willen graag laten zien hoe het wordt gemaakt." Ook voor kleine kinderen valt er genoeg te klussen, benadrukt Stuijfbergen. "We hebben speel- en knutseltafels voor de jongste bezoekers."

Buurman & Buurman zijn sinds 1976 op televisie en zijn ook nu nog onverminderd populair. De tentoonstelling heet 'A Je To' ofwel 'En dat is het', de lijfspreuk van de twee klunzige buurmannen. Het museum verwacht zeker 50.000 bezoekers van de expositie. 'A Je To' is tot en met 6 januari 2019 te bezoeken.