Excuuslied rapper Boef enorme hit op YouTube en Spotify

ALKMAAR - De in opspraak geraakte rapper Boef heeft een hit gescoord met zijn excuusnummer 'Antwoord'. Hij voerde het nummer afgelopen zaterdag voor het eerst op bij muziekfestival Noorderslag, inmiddels is de hit al meer dan twee miljoen keer bekeken op YouTube en op Spotify staat het nummer op 1.

Aan het begin van 2018 ontstond er veel ophef door een Snapchat-bericht van de Alkmaarse rapper. Daarin noemde hij drie vrouwen die hem een lift gaven 'kechs' − dat is straattaal voor hoeren. De verontwaardiging in het land was groot en die werd alleen maar groter toen Boef in een reactie zei dat alle vrouwen in clubs met alcohol en korte rokjes dragen kechs zijn. Radiostations zeiden dat ze geen platen meer van Boef zouden draaien en muziekfestivals als Paaspop en Muze Misse zegden optredens af. Ook GOfun Partyvakanties, het jongerenmerk van reisorganisatie Corendon, deed Boef in de ban.

Bij Noorderslag was hij nog wel welkom en daar bood hij nogmaals zijn excuses aan door middel van een rap. "Wat ik gedaan heb was stom en dom, want nu kan ik niet meer vliegen via Corendon", rapt hij in het nummer dat een enorm succes is op YouTube. De video is trending en heeft al meer dan 100.000 likes en 2,1 miljoen views.

Hij eindigt Antwoord met: "Kijk wij rappers zeggen bitches en zo, maar wij vinden vrouwen echt niet minder of zo. Wat ik zei, is niet goed en dat vinden wij ook. Iedereen maakt fouten en ook ikke, my bro."