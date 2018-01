Josiah en Karim zijn baas voor een dag bij Luchtverkeersleiding Nederland

SCHIPHOL - De verkeerstoren konden ze vandaag helaas niet in, maar Josiah en Karim uit Hoofddorp mochten vandaag op plekken komen waar leeftijdsgenoten maar zelden toegelaten worden. De jongens uit groep 8 van basisschool De Bosrank waren vandaag 'baas voor een dag' bij Luchtverkeersleiding Nederland.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

'Baas voor een dag' werd georganiseerd door JINC, een organisatie die jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand op de arbeidsmarkt helpt. In heel Nederland draaien kinderen mee met de topman of -vrouw van een bedrijf. Maar ook in politiek Den Haag wordt meegekeken: zo doet minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken ook mee.

Op Schiphol zijn onder meer de bazen van Transavia en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) deelnemers van het project. Michiel van Dorst, de topman van LVNL, is enthousiast over het project: "Het is belangrijk dat kinderen hun school afmaken. Ze moeten hun best doen en geloven in hun eigen kansen." Van Dorst zou het mooi vinden als 'zijn' bazen voor een dag, Josiah en Karim uit Hoofddorp, later weer aankloppen bij LVNL voor een baan.

Lees ook: Op bliksemstage bij Transavia: "Ik word het liefst de directeur"

Lang blijven de jongens niet op het kantoor van de topman. Verkeersleider Guus Winter laat ze zien waar het allemaal gebeurt. In de grote radarzaal op Schiphol-Oost zien de scholieren hoe verkeersleiders van LNVL en Defensie gezamenlijk het luchtruim onder controle houden. Ook mogen ze mee naar de 'torensim', een oefenverkeerstoren waar allerlei gebruikelijke en ongebruikelijke situaties worden getraind.

Voetballen

Of het wat voor ze is, topman of luchtverkeersleider bij LVNL, weten Josiah en Karim nog niet. Karim lacht: "Ik ben niet heel erg goed in Engels." Ook Josiah geeft zichzelf meer kans in een vak waar je, net als een verkeersleider, veel kunt verdienen: "Voetballen!"