Scooterrijder gewond na aanrijding in Beverwijk

BEVERWIJK - Een scooterrijder is vanmiddag gewond geraakt toen hij botste met een automobilist aan de Wijckermolen in Beverwijk. Het slachtoffer is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een getuige werd de scooterrijder bij het ongeval meer dan twintig meter meegesleurd. De auto zou vervolgens ook tegen een bestelbus zijn gebotst. Over de toestand van de automobilist is niets bekend. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet duidelijk. De politie doet onderzoek.