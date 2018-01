Primeur: Michel Butter indoor

CASTRICUM - Michel Butter doet in februari mee aan de NK indoor op de 3000 meter. Zijn eerste indoorrace ooit.

De 32-jarige lange-afstandsloper uit Castricum doet mee aan de Nederlandse indoorkampioenschappen in Apeldoorn om aan zijn snelheid te werken. Butter: "Het wordt mijn eerste indoorrace ooit. Nooit te laat."

Spontane beslissing

Dat hij mee zou gaan doen aan het NK indoor, stond voor Butter nog niet heel erg lang op de planning. Sterker nog: "Het kwam heel spontaan. Gister deed ik sinds tijden weer een indoortraining en dat voelde heel lekker", vertelt Butter. "Een paar uur later zei ik tegen mijn trainer dat het me eigenlijk wel heel gaaf lijkt om mee te doen."

Veel zin

Nog nooit heeft Butter dus meegedaan aan een indoorwedstrijd. Hij kijkt er dan ook erg naar uit. "Ik heb er heel veel zin in om in zo een stadion een wedstrijd te doen. Dat lijkt mij een hele gave ervaring."

WK halve marathon

Butter bereidt zich voor op het WK halve marathon in maart in het Spaanse Valencia. Butter verraste vorig jaar met een uitstekende zesde plaats in de marathon van New York.